Vier Acts im Visier: Gerüchteküche um Österreichs ESC-Starter brodelt

Sängerin Victoria Swarovski hat sich selbst als Kandidatin für den Eurovision Song Contest 2022 ins Spiel gebracht. Dem ORF sind diese Pläne neu, habe man doch selbst gleich vier Acts als mögliche Starter für Österreich im Auge.

Victoria Swarovski will zum ESC - ORF: "Hat sich nicht beworben"

Zumindest hat sich Dynastiemitglied und Sängerin Victoria Swarovski aktuell via "Bild" selbst ins Spiel gebracht. Demnach würde sich die 28-jährige Innsbruckerin, für die als Moderatorin im Februar mit dem Start der neuen "Let's Dance"-Staffel auf RTL eigentlich anderes TV-Gut im Vordergrund stehen dürfte, sehr über das rot-weiß-rote Ticket zum ESC freuen. "Das wäre so cool, wenn das klappt. Ich würde sofort mitmachen", sagte sie gegenüber der "Bild".

Weniger euphorisch zeigt man sich da momentan im ORF auf APA-Nachfrage. "Victoria Swarovski hat sich dieses Jahr nicht beworben", unterstreicht man lakonisch: "Derzeit ist der ORF in der finalen Phase des Auswahlverfahrens. Wer Österreich beim ESC in Turin vertreten wird, wird zum gegebenen Zeitpunkt bekannt gegeben."

Vier Acts für Österreichs ESC-Kandidaten in näherer Auswahl

Während das genaue Datum der Kür in Österreich jedenfalls noch nicht fest steht, hat sich Deutschland mittlerweile auf den 4. März geeinigt. Der verantwortliche NDR kündigte am Dienstag an, dass dann in der Sendung "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" das Publikum gefragt ist. Zuvor bestimmt eine Jury, welche Musiker und Bands aus den 944 Bewerbungen zum Vorentscheid zugelassen werden.