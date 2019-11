Viennese Opera Ball: Wiener Ballkultur in New York City

Ein Stück Wiener Ballkultur in New York: Der Viennese Opera Ball findet am 7. Februar im "Big Apple" Statt. Dabei wird ein Hollywood-Star durch den Abend führen.

Spannende Neuigkeiten hatten Ballorganisatorin Silvia Frieser und Daniel Serafin (Esterházy Kulturbetriebe) beim offiziellen Kick-off zum 65. Viennese Opera Ball in New York: Hollywood-Star Nathan Lee Graham (unter anderem "Zoolander", "Sweet Home Alabama") wird am 7. Februar 2020 als Master of Ceremony durch den Abend führen. Der Jubiläumsball steht unter dem Motto "Nessun Dorma". Die Arie aus der Oper "Turandot" von Giacomo Puccini ist eine Anspielung auf die Stadt, die niemals schläft.

Wiener Ball im "Big Apple"

"Ich bin selbst Sänger und bewundere Österreich für seine fantastische Musikkultur. Ich fühle mich sehr geehrt, eine so traditionsreiche und kulturell hochkarätige Veranstaltung zu moderieren", so Graham.

Mit den Einnahmen des 65. Viennese Opera Balls wird wie bereits in den letzten beiden Jahren die Musiktherapie am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in Zusammenarbeit mit der Gabrielle‘s Angel Foundation for Cancer Research unterstützt. Tickets für den Viennese Opera Ball in New York City sind ab 600 U.S.-Dollar (ca. 540 Euro) erhältlich.