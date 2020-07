Das Vienna's English Theatre setzt in Corona-Zeiten auf Komödien. Die kommende Saison wird am 7. September mit "Educating Rita" eröffnet.

Das Vienna's English Theatre startet seine neue Saison am 7. September und setzt angesichts der Coronakrise auf Komödien als Gegenmittel. Zum Auftakt wird Willy Russells "Educating Rita" gegeben, mit 2. November folgt eine Dramatisierung von Graham Greenes Roman "Travels With My Aunt". Das regulärer Programm von Intendantin Julia Schafranek und ihrem Team umfasst fünf Eigenproduktionen.