Viennale: Musil-Adaption "A Portuguesa"

Rita Azevedo Gomes hat mit "A Portuguesa" eine hochstilisierte Adaption der Novelle "Die Portugiesin" von Robert Musil geschaffen. Zu sehen in der Urania und im Metro.

Für Filmemacher stellt sich bei einer Literaturadaption stets die Frage, wie nahe man an der Vorlage bleiben möchte, wie sich der Geist eines Werks in ein anderes Medium transponieren lässt. Rita Azevedo Gomes hat sich bei "A Portuguesa", basierend auf Robert Musils Novelle "Die Portugiesin", für einen anderen Weg entschieden, wie sich nun bei der Viennale zeigt.

"A Portuguesa" als Robert Musil in Erstarrung

Chansonikone Ingrid Cave als Minnesängerin

Der Text wird von den Akteuren deklamiert, mehr ins Nichts als zueinander gesprochen. In der Farbintensität und Lichtgebung orientiert sich der Bildaufbau bewusst an den Gemälden der Zeit. Die Statisten tragen ihr Statistendasein wie eine Monstranz vor sich her, die Kostüme machen in ihrer unbefleckten Farbigkeit den Eindruck, allesamt frisch aus der Schneiderwerkstatt entsprungen zu sein, während die Einstellungen teils minutenlang in der Totalen verharren. Und die mittlerweile 81-jährige deutsche Chansonikone Ingrid Caven gleitet als geisterhafte, musikalische Kommentatorin, als der Zeit entrückte Minnesängerin durch die Szenerie.