Viennale kürt Paolo Calamita zum neuen Geschäftsführer

Am Freitag wurde bekannt, dass Paolo Calamita mit 1. Dezember auf Langzeit-Geschäftsführerin Eva Rotter folgt und neben Direktorin Eva Sangiorgi die Geschicke des Festivals leiten wird.

Paolo Calamita wird neuer Geschäftsführer der Viennale

"Die Viennale ist eines der spannendsten und qualitätsvollsten internationalen Filmfestivals Europas. Ich freue mich sehr, diese schöne und verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen und so an zentraler Stelle die Zukunft der Viennale mitzugestalten", so Calamita in einer Aussendung.