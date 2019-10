Viennale-Film "Il traditore": Tuchfühlung mit der Mafia

Tommaso Buscetta ist kein Sympathieträger, eher eine Mischung aus Macho und Gangster. Er ist kein moralischer Held, und doch geht auf seine Aussage die Verhaftung von 366 Mafiosi in den 80ern zurück.

Von Jugend an in der Organisation verhaftet, gehörte Buscetta (Pierfrancesco Favino) eher der mittleren Ebene der sizilianischen Mafia an, und war in Brasilien tätig, als in Sizilien der zweite Mafiakrieg zwischen den rivalisierenden Clans Hunderte Opfer kostete - darunter auch die Söhne Buscettas. Nach seiner Verhaftung und letztlich erfolgten Auslieferung an Italien entschließt sich der Gangster angesichts seiner aussichtslosen Lage und des Wunsches, mit seiner bereits im Zeugenschutzprogramm befindlichen Familie wiedervereint zu werden, mit Giovanni Falcone zusammenzuarbeiten. Weniger der moralische Impetus als die eigene Perspektive ist Buscettas Triebfeder.