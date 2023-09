Vienna Whisky Convention zieht ins Wiener MQ um

Die erfolgreiche Whisky-Messe zieht vom 27. bis 28. Oktober 2023 ins Museumsquartier Wien ein.

Nach der erfolgreichen Premiere im Februar in der ausverkauften Ottakringer Brauerei, zieht die Vienna Whisky Convention in eine noch prominentere und zentralere Location. Am 27. und 28. Oktober 2023 öffnet mit dem Museumsquartier Wien die Top-Location im Herzen der Stadt seine Tore für die Whisky-Messe. Mit hunderten Whisky-Sorten aus aller Welt, Lounge-Bereichen und Masterclasses lädt die Messe Whisky-Enthusiasten ein.