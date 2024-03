Vienna Symphony Jazz Project im Frühling im Verkehrsmuseum Remise

Das Vienna Symphony Jazz Project wird im Frühling im Verkehrsmuseum Remise in Wien-Landstraße zu sehen sein.

Das 11-köpfige Orchester des Vienna Symphony Jazz Project würde vertraute klassische Kompositionen in lebendige Jazz-Interpretationen verwandeln, so die Wiener Linien am Montag in einer Aussendung. "Vor der historischen Kulisse des Verkehrsmuseums Remise erwartet die Besucher*innen knapp zwei Stunden lang eine einzigartige Fusion aus Klang und Atmosphäre, die für ein unvergessliches Musikerlebnis sorgt." Die Termine sind am 2. und 3. Mai, das Event ist Teil der WL x Konzertreihe. "WL x wendet sich an Kulturliebhaber*innen, Junge und Junggebliebene, die Konzerte abseits der üblichen Locations suchen", wurde erklärt.