Vienna Shorts geht 2020 online über die Bühne

280 Filme für 9 Euro: Diesen Deal können heuer Kurzfilmfreunde bei der Online-Ausgabe der Vienna Shorts eingehen.

Vienna Shorts als Online-Edition mit 280 Filmen

Das detaillierte Programm wird am 20. Mai enthüllt, wobei auch der Ticketverkauf an diesem Tag startet. Der Festivalpass für die gesamte Ausgabe ist dabei um 9 Euro zu erwerben - wenn man in Österreich ansässig ist. Schließlich sind aus rechtlichen Gründen die Filme geogeblockt.

Beibehalten wird in der Onlinevariante die vierteilige Wettbewerbsschiene für 96 Streifen. Schließlich wolle man auch in der Netzversion möglichst nahe am Festivalgefühl bleiben, unterstrich die Festivalspitze, bestehend aus Doris Bauer und Daniel Ebner, in einer Aussendung. Entsprechend gibt es kuratierte Programme, wobei die Festivalpreziosen nach dem tradierten Zeitplan freigeschaltet werden, hernach aber 48 Stunden auf Abruf zur Verfügung stehen.