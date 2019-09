Vienna Rumfestival und Ginmarkt Wien 2019 als Besuchermagneten

Am Wochenende war die Ottakringer Brauerei wahrhaft gut besucht: Zahlreiche Freunde gepflegter Spiritousen stürmten das Vienna Rumfestival und den Ginmarkt Wien. Beide Events waren restlos ausverkauft.

Am 20. und 21. September 2019 wurde die Ottakringer Brauerei in Wien zum Zentrum für Rum- und Ginliebhaber. Die größte Rummesse Mitteleuropas war bereits zum vierten Mal in Folge ausverkauft und verzeichnete heuer einen Besucherrekord. Nicht minder beliebt war der parallel stattfindende und ebenfalls ausverkaufte Ginmarkt Wien.