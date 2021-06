Vienna Pride: Auch KHM-Museumsverband zeigt queere Seite

Von 7. bis 20. Juni findet in Wien die Vienna Pride statt. Auch das Kunsthistorische Museum zeigt deshalb seine queere Seite.

Wenn am Montag (7. Juni) in Wien die bis 20. Juni angesetzte Vienna Pride stattfindet, beteiligen sich auch das Kunsthistorische Museum und die zum Verband gehörigen Standorte Weltmuseum und Schloss Ambras Innsbruck und zeigen ihre queere Seite - respektive haben eine ebensolche im Internet eingerichtet: https://pride.khm.at/.

Vorträge und Führungen zu Queerness

Auf dieser Website finden sich etwa Vorträge und Führungen zu Queerness, die sich in zahllosen der verschiedenen Objekte aus fünf Jahrtausenden entdecken lässt, die das KHM beherbergt. Am 15. Juni ist etwa eine Onlineführung über "Flamboyant Fashion" angesetzt, der sich tags darauf "Queerness in Art" anschließt.