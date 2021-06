"Stay safe, stay proud": Vienna Pride kehrt zurück

Die Vienna Pride findet heuer im Schatten der Corona-Pandemie zwischen 7. und 20. Juni in Wien statt. Die LGBTIQ-Community wirbt dabei für Sichtbarkeit, Respekt und gleiche Rechte.

Auch die Stadt Wien will heuer einen besonderen Fokus auf diese Altersgruppe legen und plant die Errichtung eines queeren Jugendzentrums. Außerdem sollen Jugendliche und Kinder in Bildungseinrichtungen besser aufgeklärt werden. "Gleichstellung und Akzeptanz beginnen sehr früh, in Kindergarten und Schule", sagte Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr. "Es ist egal, wen man liebt - das muss auch in der Pädagogik dargestellt werden".