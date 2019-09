Vienna Night Run 2019: Ringsperre und Verkehrsbehinderungen

Über 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden am Dienstag bei Wiens nächtlichem Charity-Laufspektakel, dem erste bank vienna night run, erwartet. Dies bleibt nicht ohne Auswirkungen auf den Verkehr.



Vienna Night Run: Anreise mit Öffis empfohlen

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird die umweltfreundliche und rechtzeitige Anreise zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Die Straßenbahn-Linien an der Ringstraße verkehren während der Veranstaltung nur eingeschränkt.

Ringsperre: Hier drohen Verzögerungen

Laut ÖAMTC kommt es im Zuge des erste bank vienna night run in der Wiener Innenstadt zu Verzögerungen. Ring und Franz-Josefs-Kai werden nach den Angaben der Mobilitätsinformationen aufgrund des Vienna Night Runs zeitweise von 19:50 bis etwa 22:30 Uhr gesperrt. Die Laufstrecke verläuft über Universitätsring – Schottenring – Franz-Josefs-Kai – Stubenring – Parkring – Schubertring – Kärntner Ring – Opernring – Burgring – Dr.-Karl-Renner-Ring.

Die Verkehrsexperten des ÖAMTC befürchten Verzögerungen auf den Ausweichstrecken sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt wie etwa Zweierlinie, Untere und Obere Donaustraße, Praterstraße, Roßauer Lände, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Wiedner Hauptstraße, Rechte Wienzeile, Burggasse oder Währinger Straße. Wer kann, sollte etwa über den Gürtel ausweichen.

Veranstalter um rasche Wiederinbetriebnahme bemüht

Gestartet wird beim Vienna Night Run heuer aufgrund der Baustellensituation in der Inneren Stadt, etwas später als sonst um 20:15 Uhr in fünf Startblöcken, auf dem Universitätsring Höhe Burgtheater. Der letzte Startblock verlässt um 21:10 Uhr die Startlinie. Der Zieleinlauf befindet sich beim Parlament. Die Veranstalter sind bemüht, die Straßen so rasch wie möglich nach der Veranstaltung wieder für den Individualverkehr freizugeben und bitten um Verständnis für eventuelle Verkehrsbehinderungen.