Nachts über den Ring: erste bank vienna night run 2019

In Kürze heißt es für über 20.000 Laufbegeisterte wieder „We run the night“. Bereits zum 13. Mal lädt Wiens einzigartiges Charity-Laufspektakel zur nächtlichen Ringrunde.

Laufen als Zeichen für die Inklusion

„Der erste bank vienna night run zählt mittlerweile zu einem der schönsten barrierefreien Lauf-Highlights Österreichs. Die fünf Kilometerrunde um den verkehrsfreien Ring unter Sternenhimmel ist für viele Sportbegeisterte ein unvergessliches Erlebnis. Seit 13 Jahren leben wir so ein verbindendes sportliches Miteinander und unterstützen die Hilfsorganisation LICHT FÜR DIE WELT tatkräftig mit einem Kontingent an Charity Startplätzen“, so Initiator und msm sportmedia marketing Geschäftsführer Hannes Menitz.

Fünf Kilometer Sightseeing im Laufschritt

Ob mit Familie, Freunden oder Arbeitskollegen der erste bank vienna night run ist jedes Jahr ein einzigartiges Erlebnis und sorgt für bleibende Eindrücke. Gestartet wird heuer aufgrund der Baustellensituation in der Inneren Stadt, etwas später als sonst um 20:15 Uhr in fünf Startblöcken, auf dem Universitätsring Höhe Burgtheater. Der Zieleinlauf befindet sich beim Parlament. Auch 2019 geht der Erlös, der zur Verfügung gestellten Charity Startplätze, zur Gänze an die Hilfsorganisation Licht für die Welt. Mit den erlaufenen Spendengeldern werden jedes Jahr zahlreichen Menschen in Entwicklungsländern lebensrettende Augenoperationen ermöglicht. In den vergangenen Jahren wurden bereits über 850.000 Euro gespendet.