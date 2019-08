Vienna Major 2019: Ermacora/Pristauz erreichten Zwischenrunde

Am Donnerstag konnten Ermacora und Pristauz die Ziwschenrunde erreichen. Ihre künftigen Gegner stehen noch nicht fest.

Das österreichische Duos Martin Ermacora/Moritz Pristauz hat beim Beach-Volleyball-Major in Wien mit einem 2:1 (17,-19,12) gegen die Polen Piotr Kantor/Bartosz Losiak die K.o.-Phase erreicht. Ihre Gegner in der Zwischenrunde um den Achtelfinal-Platz am Freitag stehen noch nicht fest.

Ermacora/Pristauz treffen auf Younousse/Tijan

Martin Ermacora/Moritz Pristauz treffen am Freitag (12.45 Uhr) in der ersten K.o.-Runde auf Cherif Younousse/Ahmed Tijan. Den Kataris waren sie im Vorjahr in Wien im Achtelfinale in zwei Sätzen unterlegen. Gewinnt das ÖVV-Duo diesmal gegen die Vorjahresdritten, bekommen sie es im Achtelfinale mit den Brasilianern Alison/Alvaro Filho zu tun.