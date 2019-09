Vienna Design Week öffnet Althan Quartier in Wien-Alsergrund

Erstmals wird das Althan Quartier über dem Franz-Josef-Bahnhof in Wien-Alsergrund der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Geschuldet ist das der Vienna Design Week, die sich heuer den 9. Bezirk Alsergrund zum Hauptschauplatz und das Althan Quartier zur Festivalzentrale erwählt hat.

Skandinavien als einer der Themenschwerpunkte

"Jedes Jahr gibt es einen anderen Veranstaltungsort, ein anderes Gastland und einen anderen Fokusbezirk", erklärte Direktorin Lilli Hollein bei einem Pressetermin am Donnerstag, was das internationale Festival, das heuer schon zum dreizehnten Mal stattfindet, auszeichnet. Heuer streckte man die Fühler nach Skandinavien aus und holte zahlreiche finnische Designer nach Wien. Darunter auch Tero Kuitunen, der für ein Herzstück des Festivals - die im Althan Quartier zu sehende Ausstellung "Wild at Heart" - verantwortlich zeichnet. Statt der bekannten finnischen Kombination aus Funktionalität und Minimalismus setzt Kuitunen auf zeitgenössische Verbindungen von Kunst und Design aus seinem Heimatland. Nicht nur die Natur ist wild in Finnland, sondern auch der Humor, will er damit sagen: "Ich wollte auch die lustige Seite zeigen."

Vienna Design Week will Tore der Stadt öffnen

Das Festival hat es sich zur Aufgabe gemacht, für seine Teilnehmer Tore in der Stadt zu öffnen. Das geschieht nicht nur in der Festivalzentrale, sondern auch bei den Passionswegen, vor allem im dicht bebauten Fokusbezirk Alsergrund. Wiener Handwerksunternehmen tun sich dabei mit Designern zusammen, um etwas Neues zu schaffen. "So entstehen ganz neue Arten der Zusammenarbeit", schilderte Co-Kurator Gabriel Roland. Einer dieser Wege führt in die Glaswerkstadt des noch mit mittelalterlichen Methoden vertrauten Reinhard Bauer, der gemeinsam mit dem finnischen Designer Teemu Salonen eine Lampe herstellte, die in ihrer Form roboterhaft anmutet. "So etwas habe ich noch nie gemacht", erzählte der Glasermeister vor Journalisten, die sich in seine kleine Werkstätte gedrängt hatten, "aber es hat gut funktioniert."