Vienna Darts Gala: Fallon Sherrock mit dabei

Am 10. April findet in der Messe Wien die Vienna Darts Gala statt. Auch die Engländerin Fallon Sherrock wird mit dabei sein.

Die 25-Jährige, die bei der WM in der zweiten Runde Österreichs Topmann Mensur Suljovic besiegt hatte, bestätigte ihre Teilnahme am Event in der Messe Wien, wie die Veranstalter am Montag mitteilten.