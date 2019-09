Vienna COMIX lockt am 6. Oktober in die MGC Messe in Wien

Comics, Cosplay und Fantreffen: Am 6. Oktober wird in der MGC Messe in Wien der Comic-Herbst eingeläutet. Zahlreiche Stargäste werden erwartet.

Beim Vienna COMIX MARKET treffen Zeichner, Cosplayer und Gäste in der MGC Messe in Wien auf bis zu 3.000 Besucher und Fans. Zum Oktober-Termin werden Lucky-Luke-Zeichner Mawil, Reinhard Kleist und Giovanni Rigano erwartet.

Zeichner Mawil und Kleist beehren Vienna COMIX

Graphic Novels sind besonders hochwertig gestaltete Comics in Buchform. Der Erfolgsautor Reinhard Kleist widmet sich in seiner neuen Graphic Novel „Knock Out!“ dem amerikanischen Boxweltmeister Emile Griffith, der 1962 traurige Berühmtheit erlangte, als er vor laufenden Fernsehkameras seinen Gegner so hart traktierte, dass dieser ins Koma fiel und wenige Tage später verstarb. Vor dem tödlichen Kampf hatte er Griffith mit homophoben Verunglimpfungen zutiefst beleidigt.

Hinweis: Bereits am Freitag, 4. Oktober 2019 um 19:00 Uhr findet im Literaturhaus Wien eine Lesung mit Reinhard Kleist statt. Am Sonntag, 6. Oktober 2019 signiert und zeichnet Reinhard Kleist auf dem COMIX MARKET in der MGC Messe.



Der aus Italien stammende Comiczeichner und Illustrator Giovanni Rigano besuchte die Kunstakademie von Disney Italia. Von ihm sind die Graphic Novels „Daffodil“, „Artemis Fowl“, „Monster Allergy“ und „Creepy Past“. Zum MARKET am 6.10.2019 bringt er zudem sein neues Art Book mit: „Art Box“.

Zu Gast ist außerdem der Berliner Comickünstler Mawil. Der Zeichner bringt seine eigene Version des Wild-West-Heldens mit: Lucky Luke sattelt um und wechselt vom Pferd auf ein Fahrrad — aber nicht ganz freiwillig.

Cosplay und Aktionen für Besucher

Um 13.00 Uhr wird ein Indoor-Cosplayer-Shooting in den Räumlichkeiten der MGC-Halle organisiert. Auf den Stufen zum 2. Stock lautet das Motto "Stairway to Heaven".

Für alle Brettspiel-Fans werden Spieletische zum Mitmachen aufgestellt, angeboten werden Brettspiele wie zum Beispiel Star Wars: Imperial Assault.

Die Vienna COMIX ist Österreichs größtes Fan-Event zum Thema Comics. Event Location ist die MGC-Messe (Modecenterstraße 22). In der Haupthalle gibt es über 140 Standplätze für Händler und Aussteller. Geschenke gibt es auch: Unzählige Süßigkeiten von PEZ, Sportgummi und Mentos, sowie Stifte von STABILO und Comics von EHAPA Comic werden an die Besucher verteilt.

Hard Facts: Vienna COMIX MARKET

6. Oktober 2019, 10.00 bis 16.00 Uhr

MGC-Messe, Modecenterstraße 22, 1030 Wien

Tickets (vor Ort erhältlich): Eintritt € 7,00 / Ermäßigt € 6,00

Freier Eintritt für Kinder unter 13 Jahren

Web: https://viennacomix.at