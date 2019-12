Vienna Coffee Festival 2020: Kaffee-Stars und Trends kommen nach Wien

Ausgezeichnet als "World’s coolest coffee event": Das "Vienna Coffee Festival 2020" bringt im Jänner in der Ottakringer Brauerei wieder die internationalen Kaffee-Stars und Trends nach Wien.

Auf die Besucher des Vienna Coffee Festivals wartet in der Hauptstadt des Kaffees mit Weltkulturerbe-Status von 10. bis 12. Jänner 2020 eine faszinierende Entdeckungsreise durch die Welt des Kaffees.

Vielseitiges Programm beim Vienna Coffee Festival 2020

In Verkostungen und Workshops geben zahlreiche internationale Experten an allen Tagen ihr Wissen über Kaffee, Maschine, Zubehör wie auch wertvolle Tipps für die perfekte Zubereitung an das Publikum weiter. Stargäste sind u.a.: Tim Wendelboe, Barista Weltmeister, Röster und Kaffeefarmer aus Kolumbien sowie der dreimalige italienische Baristameister Francesco Sanapo, Initiator der internationalen Kaffee-Talentshow "Barista & Farmer".