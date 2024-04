Vienna City Marathon weltweit unter Top 10 bei gefragten Laufbewerben

Die Marathon-Saison hat begonnen und das Interesse ist groß, wie die fast 650.000 globalen Google-Suchanfragen nach Teilnahmemöglichkeiten und Marathons zeigen. Der Wien Marathon ist in einer weltweiten Studie auf dem achten Platz zu finden.

Bei fast 650.000 Suchanfragen pro Jahr nach Begriffen wie "Marathon in meiner Nähe" und "Wie nehme ich an einem Marathon teil" wurden die Daten ausgewertet und die Anzahl der verfügbaren Startplätze mit der Zahl der jährlichen Suchanfragen verglichen, um die gefragtesten Laufbewerbe zu ermitteln.

Die begehrtesten Marathons der Welt: Auch Vienna City Marathon dabei

Der Boston-Marathon ist das weltweit am stärksten nachgefragte Rennen. Pro Startplatz suchen 98 Personen nach der Veranstaltung. Der Marathon ist für seine anspruchsvolle Strecke bekannt, zu der auch der berüchtigte “Heartbreak Hill” gehört, welcher Eliteläufer aus aller Welt sowie Tausende von Teilnehmern aus allen Gesellschaftsschichten anzieht.

Neben dem Monschau Marathon belegt gleichzeitig auch der Ibiza Marathon den dritten Platz mit 58 Google-Suchanfragen pro verfügbarem Startplätzen. Die Strecke führt an den beeindruckenden Sehenswürdigkeiten der Insel entlang und bietet gleichzeitig die perfekten Wetterbedingungen.

Ebenfalls unter den Top 10 findet sich auch der Vienna City Marathon. Er rangiert mit 27 Suchanfragen pro Startplatz auf Platz 8, ex aequo mit dem New Forest Marathon in England.