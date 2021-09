Vienna Charity Run startet am Sonntag im Türkenschanzpark

Am kommenden Sonntag, den 26.9.2021 ist es wieder so weit: Mit Hilfe der Vienna Charity Runs im Wiener Türkenschanzpark soll den Kindern auf dem Sterntalerhof ein Lächeln ins Gesicht gezaubert werden.

Der Vienna Charity Run, der traditionellerweise im Wiener Türkenschanzpark stattfindet, feiert dabei nach der coronabedingten Pause im letzten Jahr sein Comeback. Parallel dazu wurde schon letztes Jahr mit dem Austria Charity Run zusätzlich eine Möglichkeit geschaffen, in ganz Österreich Kilometer für den guten Zweck zu sammeln. Bei den bisherigen Auflagen wurden bisher insgesamt knapp 176.000 Euro an das Kinderhospiz Sterntalerhof gespendet. Dieses Jahr soll die 200.000 Euro Marke geknackt werden.

Lauf im Wiener Türkenschanzpark

Beim Benefizlauf im Wiener Türkenschanzpark heißt es für Laufbegeisterte und Bewegungsfreudige auch in diesem Jahr wieder: Laufen für einen guten Zweck. "Move to change" lautet am 26.9.2021 das Motto für alle, die einzeln oder im Team mit ihren Runden (1,5km) den Sterntalerhof unterstützen. Anders als bei anderen Laufevents gibt es keine Zeitnehmung, denn der Spaß am gemeinsamen Laufen für den Benefizgedanken steht hier im Vordergrund. Um die Spendenrunden zu zählen, haben sich die Veranstalter etwas besonders einfallen lassen: Jede Runde werden Sticker auf der Startnummer gesammelt, die zum Schluss zusammengezählt werden. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird die Veranstaltung in einem etwas kleineren Rahmen durchgeführt. Für alle Teilnehmer gilt die 3G-Regel.