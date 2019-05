Vienna Charity Run geht in die 6. Runde

Zum mittlerweile 6. Mal findet heuer der Vienna Charity Run statt. Am 15. September ist es soweit.

Am 15. September findet der 6. Vienna Charity Run in Wien statt. Der Run ist mittlerweile der größte, rein ehrenamtlich organisierte Benefizlauf Österreichs.

Bei den bisherigen Vienna Charity Runs konnten knapp 120.000 Euro für das Kinderhospiz Sterntalerhof gesammelt werden. Alle an der Veranstaltung beteiligten Personen arbeiten zu 100 Prozent ehrenamtlich für das Projekt. Beim Vienna Charity Run handelt es sich um ein Event für die ganze Familie.

Das Event beginnt offiziell um 9 Uhr. Zwischen 9 und 15 Uhr kann jederzeit gestartet und begonnen werden. Unter dem Motto „Move to change“ kann jeder einzeln oder im Team beliebig viele Runden zu je 1,5 Kilometer absolvieren: egal ob laufend, walkend oder gehend. Der abwechslungsreiche Park mit seiner entspannenden Atmosphäre, seinen Teichen, Denkmälern und Spielplätzen lädt zur Bewegung ein. Die Startspende für beträgt 10 Euro in der Onlinevoranmeldung und vor Ort 12 Euro. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Kinderhospiz Sterntalerhof zugute, welches schwer- und sterbenskranken Kindern und ihren Familien in ihren schwierigen Lebenssituationen weiterhilft.