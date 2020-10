Vienna Capitals: Routinier Rotter fehlt bis Jahresende

Die Vienna Capitals müssen bis Jahresende ohne Routinier Rafael Rotter auskommen.

Der 33-jährige Stürmer erlitt am Sonntag beim 6:1-Sieg der Caps in der ICE Hockey League in Innsbruck eine nicht näher definierte Unterkörperverletzung und wird in den kommenden Tagen operiert. Das gaben die Wiener am Mittwoch bekannt. Rotter war bereits in den beiden vergangenen Saison von längerwierigen Unterkörperverletzungen zurückgeworfen worden.

Rotter zog sich eine Beinverletzung zu

Rotter wurde in Innsbruck im ersten Drittel vom Puck wuchtig am Bein getroffen. "Es ist wie verhext, aber so ist Eishockey. Es war eine Situation, wie sie zigmal in einem Spiel vorkommt", erklärte der Angreifer. Mit 137 Toren in 467 Liga-Spielen ist Rotter Wiensbester Torschütze der Clubgeschichte. "Da die Verletzung noch relativ früh in der Saison passierte, werde ich natürlich alles daran setzen, dass ich spätestens in der heißesten Phase der Meisterschaft wieder voll da bin."