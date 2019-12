Vienna Capitals mit klarem Sieg im letzten Spiel der 31. Runde

Donnerstagabend konnten die Vienna Capitals einen klaren Sieg erzielen. Mit 6:1 triumphierten sie über Fehervar.

Im letzten Spiel der 31. Runde der Erste Bank Liga gelang den Vienna Capitals am Donnerstagabend in Szekesvfehervar ein klarer 6:1-Auswärtssieg. Der Rückstand auf Leader Salzburg beträgt damit weiterhin fünf Zähler.

Salzburg siegt mit 2:1 gegen HCB Südtirol

Beide Treffer der Salzburger, die mit dem 2:1 gegen HCB Südtirol die Tabellenführung festigten, waren kurioserweise Eigentore. In der 26. Minute passte Holloway bei angezeigter Strafe auf Höhe der Torlinie in den Torraum, dort wurde die Scheibe von Bozener Verteidiger Flemming ins Tor gelenkt. Nach dem Ausgleich durch Giliati führte Raphael Herburger in der 52. Minute einen Salzburger Angriff auf der linken Seite an, sein Querpass wurde von einem Bozener Schläger ins Tor gelenkt. Der Pass dazu kam von John Hughes, der damit seinen 800. Scorerpunkt fixierte.