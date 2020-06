Vienna Auto Show im kommenden Jänner abgesagt

Die für den Jänner 2021 geplante Vienna Auto Show wird abgesagt. Eine Rückkehr ist geplant "sobald es die Umstände erlauben". Dann will man aber mit einem neuen Konzept überzeugen.

Die Vienna Autoshow (VAS), die zuletzt stets im Jänner gleichzeitig mit der Ferienmesse stattgefunden hat, wird es kommenden Jänner nicht geben. "Wir arbeiten bereits intensiv an Neukonzepten, die wir noch im Sommer dieses Jahres mit dem Verband der Automobilimporteure diskutieren werden", hieß es von Barbara Leithner vom Veranstalter Reed Exhibitions Österreich am Mittwoch in einer Aussendung.