Vienna.at zu Gast beim Journalistendinner im "Durchhaus" in Wien

Im Rahmen der 27. Restaurantwoche wurden meine Kollegin und ich dazu eingeladen, an einem Journalistendinner im "Durchhaus" in Wien teilzunehmen.

Gleich beim Betreten des Lokals wurden wir herzlich begrüßt und an unseren Tisch geführt. Besonders ins Auge stach uns der einladende Gastgarten, gelegen in einem kühlen Durchgang einer Gasse. Wir nahmen allerdings im Innenraum des Restaurants Platz, weil es an dem Tag noch regnen sollte.