Viele Skigebiete ohne Corona-Strategie in Saison gestartet

Eine Umfrage hat gezeigt, dass viele Skigebiete ohne Corona-Strategie in den Winter gestartet sind. Im Dezember 2020 hatten mehr als 90 Prozent der Liftbetreiber noch keine Pandemiestrategie.

Viele Skigebiete in Österreich sind offenbar ohne klare Strategie in den Corona-Winter gestartet sein. Wie eine Befragung der Wiener Wirtschaftsuniversität (WU) zusammen mit der TU Wien und dem Fraunhofer Institut zeigt, hatten im Dezember 2020 mehr als 90 Prozent der Liftbetreiber noch keine Pandemiestrategie. Ein Drittel hatte dies auch gar nicht vor. Die Skigebiete in Österreich durften am 24. Dezember aufsperren und auch während des harten Lockdowns offen bleiben.