Viele Neuheiten bei der Kaiser Wiesn 2023 in Wien

Das Programm der Kaiser Wiesn 2023 steht fest. Von 21. September bis 8. Oktober findet im Wiener Prater wieder die größte Gaudi Österreichs für Groß und Klein statt. Was die Besucher der Kaiser Wiesn erwartet, lesen Sie hier.

Kaiser Wiesn 2023 steigt von 21. September bis 8. Oktober im Wiener Prater

Die Highlights der Kaiser Wiesn 2023 im Überblick

27.9. und 4.10. - Seniorentage (Gösser Zelt)

Am 27.9 finden in Kooperation mit dem KWP (Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser) sowie am 4.10. mit dem PVÖ (Pensionistenverband Österreichs Landesorganisation Wien) in Anwesenheit von Präsident Harry Kopietz die Seniorentage statt. Für das leibliche Wohl ist mit einem maßgeschneiderten Package gesorgt. Für die gute Stimmung ist die erfolgreiche Schlagerband „Die Edlseer“ zuständig, die anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens auftreten wird.