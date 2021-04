Viele Hotels wollen Mitte Mai noch nicht öffnen

Für viele Hotels zahlt sich eine Öffnung Mitte Mai noch nicht auf. Für viele Gäste aus dem Ausland steht Österreich immer noch auf der Roten Liste. Eine Öffnung Anfang Juni wäre sicherer.

Der Tourismus zählt zu den Branchen, den die Corona -Pandemie besonders hart trifft. Seit fast einem halben Jahr sind Hotels in Österreich nun schon durchgehend geschlossen. Doch nicht alle sind für die von der Regierung in Aussicht gestellte Öffnung Mitte Mai. Die frühere Tourismusobfrau in der Wirtschaftskammer Östereich (WKÖ), Petra Nocker-Schwarzenbacher, selbst Hotel-Besitzerin aus Sankt Johann im Pongau, spricht sich beispielsweise für eine spätere Öffnung aus.

Öffnungen erst Anfang Juni sinnvoller?

"Also ich bin mir sicher, dass Ende Mai, Anfang Juni ein guter Zeitpunkt sein wird, und hoffe darauf", sagte die Branchenvertreterin am Mittwoch laut einem Beitrag des Ö1-Mittagsjournals. Zwar begrüße sie jeden Öffnungsschritt - "wir warten alle sehnsüchtig darauf" -, doch die Frage sei, ob Mitte Mai der richtige Zeitpunkt sei. "Die Gefahr ist natürlich schon auch, dass wir zu früh aufsperren und dadurch im Juni wieder das eine oder andere Problem bekommen können", räumte Nocker-Schwarzenbacher ein.

Tourismus von Touristen aus dem Ausland abhängig

Auch Hotelier Manfred Furtner zweifelt die Öffnung Mitte Mai an. "Es kommt immer auf das Gebiet drauf an. Viele sind natürlich auch zurückhaltend, sagen okay, vor Juni wird eh nichts, Mitte Juni oder Ende Juni. Andere sagen okay, Kitzbühler Raum oder auch Achensee-Raum, die sagen, wir machen auf, sobald es geht." In Furtners Hotel kommt die Hälfte der Gäste aus Deutschland. Daher sei für ihn entscheidend, wann die Deutschen wieder reisen dürfen. Angesichts der nach wie vor recht hohen Neuinfektionszahlen gilt Österreich derzeit als Risikogebiet.