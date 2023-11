Video: Van der Bellen bei Staatsbesuch in Moldau von Hund gebissen

Bei seinem Staatsbesuch in Moldau wurde Bundespräsident Alexander Van der Bellen vom Hund seiner Amtskollegin Maia Sandu gebissen. Der Zwischenfall wurde gefilmt und sorgte für Aufregung in den sozialen Medien.

Die Begegnung des Bundespräsidenten mit dem Hund der moldauischen Staatspräsidentin Maia Sandu hat am Freitag für Aufregung in den sozialen Medien gesorgt. Als Alexander Van der Bellen am Donnerstag Sandu in ihrer Residenz besuchte, hatte diese ihren Hund dabei, wohl wissend, dass ihr Amtskollege selber Hundebesitzer ist.