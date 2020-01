vida wirft Laudamotion Bruch des österreichischen Rechts vor

Die Gewerkschaft vida wirft der Fluglinie Laudamotion den Bruch österreichischen Rechts vor und fordert Wirtschaftskammer und Behören zum Handeln auf.

Anlass ist ein Schreiben des Managements an die Lauda-Mitarbeiter, in dem laut vida zahlreiche rechtswidrige Handlungen angekündigt werden.

Lauda will Personal nicht laut Kollektivvertrag anstellen

"Die Ryanair-Tochter Lauda tritt jetzt endgültig österreichisches Recht mit Füßen. Wie lange kann und will die Wirtschaftskammer noch zuschauen? Ist es für Behörden und politisch Verantwortliche akzeptabel, dass sich ein Milliardenkonzern offensichtlich nicht an unsere Gesetze hält?", fragt Daniel Liebhart, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida, in einer Aussendung am Wochenende. Der Kollektivvertrag gelte auch für neue Mitarbeiter und für überlassenes Personal.