VGT mit Valentinstagsaktion am Wiener Stephansplatz

Zum Tag der Liebe, am Valentinstag, plant der VGT am Wiener Stephangsplatz eine Valentinstagsaktion durchzuführen.

Tierschützer in Gemüse-, Schweine- und Obstkostümen verteilten "Liebe" und vegane Pralinen an Passantinnen am Wiener Stephansplatz zum Valentinstag. Zur Tierliebe gehörte, laut Aussendung des VGT, nämlich auch die Entscheidung, keine Tierprodukte zu konsumieren. Die allermeisten dieser Produkte seien mit Gewalt und Tod von Tieren verbunden. "Für Fleisch aus der Massentierhaltung ist das sowieso selbstverständlich, aber auch ein Huhn aus Freilandhaltung z.B. zu töten, um daraus Hühnerfleisch zu machen, ist eine tödliche Gewalt, die dem Tier das Einzige, was es hat, nimmt, nämlich sein Leben", heißt es in einer VGT-Aussendung.