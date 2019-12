VGT-Aktivisten protestierten am Montag auf der Mahü.

VGT-Aktivisten protestierten am Montag auf der Mahü. ©VIENNA.at

VGT-Aktivisten protestierten am Montag auf der Mahü. ©VIENNA.at

VGT: Bizarrer Protest in Wien zum Tag der Tierrechte

Am 10. Dezember wird seit 1998 der Tag der Tierrechte gefeiert. Der Verein gegen Tierfabriken demonstrierte bereits heute in Wien auf der Mariahilfer Straße, indem Menschen selbst in den Käfig stiegen.

Als Kuh, Schwein oder Huhn verkleidet wurden am Montagvormittag Aktivisten des VGT auf der Wiener Mariahilfer Straße in einen Käfig gesperrt. Hintergrund: Am 10. Dezember findet der Tag der Tierrechte statt, der Verein gegen Tierfabriken protestiert gegen Vollspaltenböden, Legebatterien oder Maulkorbpflicht für Hunde.

VGT protestiert für Tierrechte

In einer Aussendung erklärt der VGT: "Es geht um das Recht auf physische und psychische Unversehrtheit. In der Politik werden die subjektive Sicht der Tiere und ihre Interessen systematisch ausgeklammert. Tiere gelten als Sachen, und die können keine Interessen haben. Doch Tiere sind in Wahrheit keine Sachen, wie wir alle wissen."