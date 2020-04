VfGH muss 20 Anträge gegen Corona-Maßnahmen abarbeiten

Der Verfassungsgerichtshof in Wien muss sich mit Kritik gegen die Coronavirus-Maßnahmen auseinandersetzen. Bis zur nächsten Session im Juni könnten die meisten Maßnahmen aber bereits Geschichte sein.

Die Maßnahmen der Regierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus rufen zunehmend Kritiker auf den Plan. Beim Verfassungsgerichtshof sind mittlerweile schon 20 Anträge gegen die betreffenden Gesetze und Verordnungen eingelangt, gab die Pressestelle am Freitag auf Anfrage der APA bekannt. Am Mittwoch waren es erst sechs. Alle diese Anträge werden "unverzüglich in Behandlung genommen".