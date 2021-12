VfGH: Gastgewerbe-Beschränkungen waren nicht ausreichend dokumentiert

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat entschieden, dass die Beschränkungen für das Gastgewerbe im Oktober des letzten Jahres nicht ausreichend dokumentiert waren.

Vorgesehen war, dass Speisen und Getränke nur im Sitzen konsumiert werden sowie Besuchergruppen in Gaststätten nur dann eingelassen werden dürfen, wenn eine bestimmte Personenzahl nicht überschritten wird. "Diese Bestimmungen waren gesetzwidrig, weil vor deren Erlassung die Corona -Kommission nicht gehört wurde. Zudem war aus den vorgelegten Verordnungsakten nicht ersichtlich, auf Grund welcher tatsächlichen Umstände, insbesondere auf Grund welcher epidemiologischen Situation, der Bundesminister für Gesundheit die angefochtenen Regelungen getroffen hat."

Ansicht von Verfassungsgerichtshof

Die Sperre von Grazer Spielplätzen im April 2020 aufgrund der Corona-Pandemie war nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) nicht ausreichend dokumentiert und begründet. Der damalige Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) hatte das Betreten von Sport- und Kinderspielplätzen verboten, aber die Verordnung war gesetzwidrig, hieß es am Dienstag in der Aussendung des VfGH. Die angefochtene FFP2-Maskenpflicht in Seilbahnen entsprach dagegen sehr wohl dem Gleichheitsgrundsatz.