VfGH beschäftigt sich mit zahlreichen Corona-Fällen

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) wird sich bei seiner am kommenden Dienstag startenden Session ausführlich mit Corona-Themen befassen. Darunter Beschwerden über Homeschooling, Betretungsverbote und den außerordentlichen Zivildienst.

Seit April 2020 langen beim VfGH laufend Anträge ein, die sich gegen die Corona-Maßnahmen wenden. Insgesamt sind es derzeit etwa 200, ein Teil davon (rund 130) wurde schon im Jahr 2020 erledigt, teilte der VfGH am Freitag mit.

VfGH beschäftigt sich mit Beschwerden zur Covid-19-Verordnung

In den meisten Fällen ging es um Verordnungen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung bereits außer Kraft getreten waren. In seinen Entscheidungen hat der VfGH ausgedrückt, welche verfassungsrechtlichen Schranken die zuständigen Behörden bei Maßnahmen gegen Corona zu beachten haben. Entscheidungen des VfGH wirken sich jedoch nicht auf Vorschriften aus, die erst nach der Entscheidung in Kraft getreten sind: Der VfGH ist daher verpflichtet, jede einzelne Anfechtung neu zu prüfen, auch wenn sie einen ähnlichen Inhalt wie eine frühere hat.