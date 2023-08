Verwaltungsstrafen in Höhe von 140.000 Euro offen: Lenker in Wien flüchtete

Am Mittwoch flüchtete ein Pkw-Lenker in Wien-Leopoldstadt vor der Polizei, weil er Verwaltungsstrafen in Höhe von 140.000 Euro offen hatte.

Weil ein PKW in schlechtem technischen Zustand war, wollten Polizisten der Polizeiinspektion Leopoldsgasse in Wien diesen anhalten. Der PKW-Lenker hielt jedoch nicht an und flüchtete zuerst mit seinem Fahrzeug und anschließend zu Fuß in einen Innenhof eines Mehrparteienhauses, wo er angehalten werden konnte.

Mann in Wien hatte Verwaltungsstrafen in Höhe von 140.000 Euro offen

Es stellte sich heraus, dass der PKW-Lenker, ein 37-jähriger indischer Staatsangehöriger, keine gültige Lenkberechtigung besaß, der PKW nicht aufrecht zugelassen war und der Mann Verwaltungsstrafen in Höhe von rund € 140.000,- offen hatte. Darüber hinaus bestand der Verdacht der Suchtgiftbeeinträchtigung. Eine amtsärztliche Untersuchung verweigerte der 37- Jährige allerdings. Er wurde festgenommen, die Kennzeichen des PKWs wurden abgenommen. Sie waren für ein anderes Fahrzeug bestimmt.