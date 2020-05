Verwaistes Rehkitz suchte in Korneuburg Nähe von Passanten

Junges Wildtier in Not: Der Wiener Tierschutzverein (WTV) berichtet, dass ein offensichtlich mutterloses Kitz im Bezirk Korneuburg fiepsend herumirrte und Passanten zuging. "Rehnate" wurde beim WTV aufgepäppelt.

Rehkitz verzweifelt auf der Suche nach Nahrung

Zwei Wochen altes Rehkitz wird beim WTV aufgepäppelt

Gerettet: "Rehnate" wurde intensiv gepflegt

Anfangs war nicht sofort klar, ob "Rehnate", so der neue Name es Tieres, tatsächlich durchkommen wird. Doch die intensive Pflege zahlte sich aus und so kann nun Entwarnung gegeben werden. "Rehnate" trinkt mittlerweile selbstständig aus einem Fläschchen und wurde nun in die Obhut des Tierheims Parndorf übergeben, welches derzeit mehrere junge Rehe beherbergt und versorgt. Somit ist "Rehnate" dort in bester Gesellschaft von Artgenossen. In weiterer Folge ist dann auch eine Auswilderung geplant.