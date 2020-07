Vertrauen in heimische Landwirte durch Corona-Krise gestiegen

Nach kurzer Unsicherheit zu Beginn der Corona-Krise inklusive Hamsterkäufen fanden die Österreicher laut einer Umfrage großes Vertrauen in die heimische Lebensmittelversorgung.

Österreicher schätzen Landwirte durch Corona mehr als zuvor

Riefler befragte mit Kollegen die Menschen in 503 Haushalten, und zwar einmal lange vor dem Lockdown (im November und Dezember 2019), und einmal danach (Mai, Juni 2020). Die Forscher vom Institut für Marketing und Innovation der BOKU Wien wollten von den Leuten in Österreich erfahren, wie sehr und warum sie lokal produzierte Lebensmittel lieber haben als importierte.

"80 Prozent gaben an, dass sie heimische Produkte vorziehen", sagte Riefler. Dafür nannten die Befragten diverse Motive: 86 Prozent hielten sie für umweltfreundlicher, 85 Prozent für in Krisenzeiten besser verfügbar, 79 Prozent für strenger kontrolliert, 67 Prozent für gesünder und 66 Prozent meinten, dass es den hiesigen Bauern schadet, eingeführte Nahrungsgüter zu kaufen.

Heimische Lebensmittelversorgung hat sich in Krise bewährt

In der Krise habe sich die heimische Lebensmittelversorgung bewährt. "Während wir händeringend auf dem Weltmarkt Ausschau nach Schutzmasken hielten, waren die bäuerlichen Familienbetriebe in Österreich ein Garant, auf den man verlassen konnte", sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Das sehen auch die meisten anderen Menschen in Österreich so: 91 Prozent schätzen die lokale Landwirtschaft als systemrelevant ein, 86 Prozent bekunden Vertrauen, dass sie die Bevölkerung auch in weitere Krisen verlässlich versorgen kann und 80 Prozent erklärten, dass sie ihnen durch die Geschehnisse in der Coronakrise wichtiger geworden ist, als je zuvor.