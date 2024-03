Versuchter schwerer Raub in Wiener U-Bahnstation

In der U-Bahnstation Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf ist es am Montag zu einem versuchten schweren Raub gekommen.

Ein Einsatzteam der Wiener Polizei wurde während ihrer Patrouille am Montag zur Mittagszeit von einer Person darauf aufmerksam gemacht, dass es vor der U-Bahn-Station zwischen zwei Männern zu einem Konflikt gekommen sei. Die Polizisten stoppten daraufhin die Beteiligten sofort.

Wiener Polizei verhaftete Verdächtigen nach versuchtem schweren Raub

Schon bevor sie eingriffen, hatte es eine kurze verbale Konfrontation zwischen den beiden gegeben. Der 47-Jährige soll dem jüngeren, einem 26-Jährigen, ein Messer präsentiert haben, welches er im Bund seiner Hose verbarg und ihn damit bedrohte. Bei der Durchführung einer Leibesvisitation fand man bei dem Älteren ein Messer sowie eine kleine Menge eines mutmaßlichen Betäubungsmittels. Der Verdächtige wurde aufgrund des Verdachts auf versuchten schweren Diebstahl vorläufig in Gewahrsam genommen. Zudem wurde eine Anzeige gemäß dem Betäubungsmittelgesetz erstattet. Nach der Vernehmung und auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt.