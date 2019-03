Versuchter Raub von Armbanduhr in Wien-Hernals: Täter festgenommen

In der Nacht auf Samstag kam es zu einem versuchten Raub in Wien-Hernals. Zwei Männer sollen ihr Opfer mit einer Faustfeuerwaffe geschlagen und versucht haben, seine Armbanduhr zu rauben.

Gegen 2 Uhr morgens am Samstag wurde die Polizei zu einem versuchten Raub in die Hernalser Hauptstraße gerufen. Dort gab ein stark blutender Mann mit einer Kopfverletzung an, von zwei Männern mit einer Faustfeuerwaffe geschlagen worden zu sein. Die Männer sollen außerdem versucht haben, seine Armbanduhr zu rauben.