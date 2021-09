Versuchter Raub mit Klappmesser in Wien-Meidling

Am Freitagnachmittag klickten für einen 42-Jährigen in Wien-Meidling die Handschellen, nachdem er einen flüchtigen Bekannten mit einem Klappmesser ausrauben wollte.

Am 3. Septemer wurde ein 42-jähriger österreichischer

Staatsbürger gegen 16.30 Uhr in der Aichhorngasse in Wien-Meidling von mehreren Polizisten auf offener Straße festgenommen. Er steht im Verdacht, einen 30-jährigen Mann mit einem Tritt attackiert zu haben, als dieser gerade am Boden hockend eine Zigarette "drehte".