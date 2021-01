Versuchter Raub im Floridsdorfer Wasserpark

Ein 16-Jähriger wollte am Samstag mit drei Komplizen Jugendliche im Floridsdorfer Wasserpark um Geld und Wertsachen bringen. Die Opfer liefen davon und holten die Polizei.

Ein 16-Jähriger ist am Samstag nach einem Raubversuch im Wasserpark in Wien-Floridsdorf noch in der Nähe des Tatorts auf einer Parkbank sitzend von den Opfern im Beisein der Polizei erkannt und von dieser festgenommen worden. Er soll laut Exekutive gegen 16.00 Uhr mit drei Komplizen versucht haben, eine Gruppe von drei Jugendlichen auszurauben. Statt dem Quartett jedoch Geld und Wertsachen auszuhändigen, rannten die Opfer davon und riefen die Polizei.