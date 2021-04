Versuchter Raub an Pensionistin in Wiener U-Bahnstation

Ein 31-Jähriger hat am Samstag versucht, eine 75-jährige Frau im Lift der Wiener U6-Station Burggasse auszurauben.

Die Pensionistin gab laut Polizeisprecherin Barbara Gass an, dass er zu ihr in den Aufzug stieg und sagte: "Geld oder Gold, sonst stech ich dich ab." Ein Messer hatte er allerdings zumindest nicht sichtbar dabei. Die Frau stieg darauf aus dem Lift und in eine U-Bahn ein.