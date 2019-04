Versuchter Mord in Tulln: Erntehelfer zu Haft verurteilt

Ein 22-jähriger Rumäne wurde am Mittwoch in St. Pölten zu 10 Jahren Haft verurteilt. Der Erntehelfer soll unter Alkoholeinfluss mit einem Messer auf einen Arbeitskollegen losgegangen sein.

Ein Erntehelfer ist am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten nach einer Attacke auf einen Kollegen in Tulln wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Der 22-jährige Rumäne hatte 2018 einem gleichaltrigen Landsmann eine Glasflasche an den Kopf geworfen, ihn durch Faustschläge verletzt und war mit einem Messer auf ihn losgegangen. Er erhielt nicht rechtskräftig die Mindeststrafe von zehn Jahren.

Die Tat hatte sich am 16. November des Vorjahres in einem vom Dienstgeber zur Verfügung gestellten Quartier ereignet, in dem der Angeklagte mit drei Kollegen wohnte. Die vier Rumänen hatten in der Küche gegessen und Alkohol konsumiert. Der Beschuldigte hätte laut Staatsanwalt gerne noch weiter getrunken, seine drei Mitbewohner wollten aber schlafen gehen. Der 22-Jährige hatte sich in Bauchlage ins Bett gelegt und wurde laut seiner Aussage vom Angeklagten mit einer Glasflasche und mit den Fäusten attackiert. Das Opfer erlitt eine Rissquetschwunde am Kopf und sperrte sich im Badezimmer ein.