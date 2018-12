Versuchter KFZ-Diebstahl: Jugendliche umstellten und bedrohten 77-Jährige in Wien-Floridsdorf

Am Dienstag wollte eine ältere Dame ihr Fahrzeug auf ihrem Parkplatz in der Adolf-Loos-Gasse in Wien-Floridsdorf abstellen, als sie plötzlich von Jugendlichen umstellt und mit einem Messer bedroht wurde.

Am 25. Dezember 2018 gegen 14 Uhr, wollte eine 77-Jährige gerade ihr Fahrzeug auf ihrem Parkplatz in Wien-Floridsdorf abstellen. Plötzlich tauchte eine Gruppe Jugendliche auf und umstellten die Frau (5 Burschen und 1 Mädchen). Ein 13-jähriger zückte auf einmal sein Klappmesser während die anderen versuchten an den Fahrzeugschlüssel zu gelangen.

Als die 77-Jährige den am Fahrzeug steckenden Schlüssel an sich nahm und mit der Polizei drohte, flüchteten die Jugendlichen. Im Bereich einer U1-Station gelang es den verständigten Polizisten die Jugendlichen anzuhalten. Bei einem der Jugendlichen fanden die Beamten das Klappmesser.