Versuchter Handy-Raub in Wiener Bäckerei: Mann schlug Opfer

Am Sonntag soll ein 48-jähriger französischer Staatsangehöriger einen 25- jährigen Mann in einer Bäckerei in Wien-Landstraße geschlagen haben, und versucht haben dessen Handy zu stehlen.

Der 25- Jährige brachte sich hinter dem Verkaufspult der Bäckerei in Wien-Landstraße in Sicherheit. Eine Mitarbeiterin verständigte die Wiener Polizei. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den 48- Jährigen, der versuchte hatte zu flüchten, anhalten und vorläufig festnehmen. Bei einer Personendurchsuchung konnten mutmaßliche Suchtmittel sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Das Opfer lehnte eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab.