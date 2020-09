Versuchter Fahrraddiebstahl in Wien-Floridsdorf: Anzeige

Am Mittwoch sollen drei Männer in der Fultonstraße in Wien-Floridsdorf versucht haben, Fahrradschlösser aufzubrechen. Zwei von ihnen konnten angehalten werden, sie wurden angezeigt.

Gegen 22.30 Uhr konnte eine 33-Jährige drei Männer dabei beobachten, wie sie versuchten, Fahrradschlösser aufzubrechen. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Als die Polizisten eintrafen, ergriffen die Tatverdächtigen im Alter von 17, 18 und 21 Jahren die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten die den 18-Jährigen und den 21-Jährigen aufhalten. Dem 17-Jährigen gelang die Flucht, sein Name ist jedoch bekannt. Die beiden Tatverdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.