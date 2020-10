Versuchter Einbruch in Wien-Wieden: Frau gefasst

Bei einem Einbruch in ein Geschäftslokal in Wien-Wieden wurde in der Nacht auf Donnerstag eine 20-Jährige auf frischer Tat ertappt. Die Polizei nahm die Frau fest.

Die Wiener Polizei wurde in der Nacht auf Donnerstag wegen eines Einbruchsalarms zu einem Geschäftslokal in Wien-Wieden gerufen. Vor Ort wartete der Lokalbetreiber und wies die Polizisten daraufhin, dass sich in seinem Lokal eine unbekannte Person befindet. Die Polizisten durchsuchten das Lokal und stießen dabei auf eine 20-jährige Slowakin. Die Frau versuchte zu flüchten und sperrte sich in die Toilette des Lokals.

Frau verbarrikadierte sich in Toilette

Erst nach konsequenten Aufforderungen der Polizisten kam die 20-Jährige aus der WC-Anlage und stellte sich. Bei einer Durchsuchung wurden Einbruchswerkzeug sowie Suchtmittel sichergestellt. Die Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls und des Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz angezeigt. Sie wurde in eine Justizanstalt gebracht.