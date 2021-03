Versuchter Einbruch in Wien-Penzing: Nachbar rief Polizei

Am Samstag bemerkte ein aufmerksamer Nachbar einen Einbruchsversuch in eine Wohnung in der Linzer Straße und alarmierte die Polizei.

Ein 35-jähriger iranischer Staatsangehöriger versuchte am 6. März gegen 7.15 Uhr in der Linzer Straße in Wien-Penzing in eine Wohnung einzubrechen. Ein Nachbar wurde auf den Einbruchsversuch aufmerksam und verständigte die Polizei.